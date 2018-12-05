За сутки в области в темное время суток сбили двух пешеходов

Два ДТП с участием пешеходов произошли в минувшие сутки на дорогах Гомельской области, оба — в темное время суток. Подробности сообщили в ГАИ.





Так, утром 5 декабря в Речицком районе на трассе Речица — Хойники погрузчик сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. С травмами пешехода доставили в больницу.





А в 17.45 в Лельчицах на улице Красноармейской водитель «ГАЗели» сбил 38-летнего мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пешеход умер еще до приезда скорой.