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За сутки в области в темное время суток сбили двух пешеходов
Два ДТП с участием пешеходов произошли в минувшие сутки на дорогах Гомельской области, оба — в темное время суток. Подробности
Так, утром 5 декабря в Речицком районе на трассе Речица — Хойники погрузчик сбил 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. С травмами пешехода доставили в больницу.
А в 17.45 в Лельчицах на улице Красноармейской водитель «ГАЗели» сбил 38-летнего мужчину, который внезапно вышел на дорогу. От полученных травм пешеход умер еще до приезда скорой.
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Оба ДТП произошли в темное время суток.
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