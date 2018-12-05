Проект Omega: на деньги Geely британская Lotus разработает гиперкар стоимостью 2 миллиона фунтов

Британская компания, в прошлом году вошедшая в состав холдинга Geely, занимается разработкой флагманского гиперкара стоимостью два миллиона фунтов, сообщает британское издание Autocar .





Грядущее купе будет электрическим и станет самой быстрой и дорогой моделью за всю 70-летнюю историю существования легендарной марки. Выпустят машину ограниченным тиражом. Проект умопомрачительной «двухдверки», известный под именем Omega, является частью стратегии Geely по «развитию и укреплению бренда Lotus». Концептуальную версию будущего конкурента Bugatti Chiron британцы планируют показать в следующем году, а появления товарного варианта гиперкара ждать раньше 2020 года не стоит.

О технических характеристиках флагмана Lotus говорить пока рано. Ожидается, что это будет полноприводное купе с несколькими электродвигателями (по одному на каждое колесо) суммарной отдачей не менее 1000 лошадиных сил и «дальнобойностью» около 400 км.

Отметим, что с лета этого года Lotus возглавляет китаец Фэнь Циньфэнь, вице-президент и технический директор подразделения Geely Auto — того самого, которое выпускает хорошо известные нам легковушки.