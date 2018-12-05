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Коммуникабелен, продуктивен и трезв. Составлен портрет типичного коррупционера

06.12.2018 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Коммуникабелен, продуктивен и трезв. Составлен портрет типичного коррупционера

фото: ru.kisspng.com

Портрет коррупционера, составленный генпрокуратурой РФ совместно с психологами, вышел весьма привлекательным и опровергающим многие мифы.

Официальный представитель генпрокуратуры пояснил, что коррупционерам традиционно приписывают негативные психологические характеристики, что в корне не верно. Считается, что коррупционеры – это жадные, бесконечно властолюбивые люди, что в их системе ценностей преобладают материальные, а богатство является их главной целью, пишет Интерфакс.

Однако исследования этот стереотип опровергают. "На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина", -пояснил Александр Куренной.

Среднестатистический коррупционер способен к продуктивной и командной работе, общителен.

Средний возраст взяточника - это 40 лет. В большинстве своем это мужчины – как правило, образованные, семейные, не злоупотребляющие спиртным и наркотиками.

Интересно, что мотивом совершения коррупционных преступлений далеко не всегда является только жадность. Часто это потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью, корпоративная солидарность и даже месть руководству.

 
 
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Портрет коррупционера, составленный генпрокуратурой РФ совместно с психологами, вышел весьма привлекательным и опровергающим многие мифы.
 
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