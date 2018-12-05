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А вы готовы быть красивыми к праздникам?

06.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Уже традиционно  в преддверии Нового года и Рождественских праздников дома, здания учреждений и организаций района приобретают сказочный праздничный вид. Каждый стремится сделать это творчески, красиво, используя все возможности новогодних украшений интерьера и ландшафтного дизайна. А еще такая подготовка – это повод поучаствовать  в районном смотре-конкурсе, который ежегодно  объявляет Ивьевский районный исполнительный комитет.

А вы готовы быть красивыми к праздникам?

Вот и днями принято решение райисполкома о его проведении в целях активизации и совершенствования работы по благоустройству, наведению порядка и надлежащего содержания  зданий и прилегающих территорий, частных домовладений района.

Разработано Положение конкурса. Создана комиссия, которая компетентно оценит всю созданную красоту.

Так что, дерзайте, творите, создавайте праздник себе и другим, дорогие ивьевчане и жители района!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича (с прошлогоднего конкурса).

 
 
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Уже традиционно  в преддверии Нового года и Рождественских праздников дома, здания учреждений и организаций района приобретают сказочный праздничный вид....
 
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