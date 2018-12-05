А вы готовы быть красивыми к праздникам?

Уже традиционно в преддверии Нового года и Рождественских праздников дома, здания учреждений и организаций района приобретают сказочный праздничный вид. Каждый стремится сделать это творчески, красиво, используя все возможности новогодних украшений интерьера и ландшафтного дизайна. А еще такая подготовка – это повод поучаствовать в районном смотре-конкурсе, который ежегодно объявляет Ивьевский районный исполнительный комитет.





Вот и днями принято решение райисполкома о его проведении в целях активизации и совершенствования работы по благоустройству, наведению порядка и надлежащего содержания зданий и прилегающих территорий, частных домовладений района.

Разработано Положение конкурса. Создана комиссия, которая компетентно оценит всю созданную красоту.

Так что, дерзайте, творите, создавайте праздник себе и другим, дорогие ивьевчане и жители района!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича (с прошлогоднего конкурса).