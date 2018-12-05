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Волонтёры собирают вещи для матери с пятью детьми. Чиновник: у неё всё хорошо

06.12.2018 15:11 — Разное | KYKY  
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Брестский журнал «Бинокль» на своей странице в Facebook рассказал о матери-одиночке с пятью детьми в Малоритском районе, которой нужна помощь. Журналисты объявили сбор одежды и других вещей для семьи. А местный чиновник сказал, что связался с женщиной и та ему заявила, что ей ничего не надо.

По словам журналистов, им в редакцию пришло письмо. «У неё пятеро детей, в доме печное отопление (для которого не всегда находятся дрова), сезонная работа в колхозе − 120 рублей в месяц, долги и никаких пособий». У людей попросили принести одежду, мыло, посуду, еды и денег, а журналисты отвезут это всё женщине и обещают отчитаться. В комментариях Ольга Панчук написала, что знает эту семью: «В прошлом году помогали детям устроить поездку на ёлку и новогодние подарки. Мать там хорошая. Не пьёт. А детки просто чудесные! Я предложила каждому написать письмо Деду Морозу − так они попросили один (внимание!!!) велосипед на всех! Дети искренне рады любой игрушке, любой обновке. А мать за ними смотрит, всегда чистенькие, аккуратные. И это в доме, больше похожем на сарай!». По её словам, соцслужбы только предлагают забрать детей по детдомам.

«Наша Нiва» дозвонилась до Александр Нехаева, начальника управления труда, занятости и соцзащита Малоритского райисполкома. По его словам, он впервые слышит о такой ситуации, но пообещал всё разузнать. На следующий день он рассказал, что связался с женщиной: «Действительно, есть одна мать в Олтушском сельсовете. По-моему, Светлана. Но скажу так: там всё есть! Она приходила ко мне и говорила мне лично, что ей ничего не нужно. Вещи у неё есть, обувь есть, одежда есть. Дети в школу ходят, не голодные. Всё у нее есть! Я с ней поговорил, предложил помощь оказать. Она сказала, что ей ничего не надо. Она работает, и в настоящее время тоже. Живет с сожителем. Что еще нужно?»

Журналисты «Бинокля» опасаются, что мать просто боится потерять детей, поэтому ответила чиновнику, что у неё всё хорошо.

 
 
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Брестский журнал «Бинокль» на своей странице в Facebook рассказал о матери-одиночке с пятью детьми в Малоритском районе, которой нужна помощь. Журналисты объявили...
 
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