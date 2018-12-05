Первая в мире страна объявила об отмене платы за проезд в общественном транспорте

В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.













В столице Люксембурга проживает около 110 тысяч человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 тысяч. Кроме того, около 200 000 каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии.





Кстати, этим летом в Люксембурге уже была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.