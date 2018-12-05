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Первая в мире страна объявила об отмене платы за проезд в общественном транспорте
Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах, пишет The Guardian.
В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
В столице Люксембурга проживает около 110 тысяч человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 тысяч. Кроме того, около 200 000 каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии.
Кстати, этим летом в Люксембурге уже была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.
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Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах, пишет The...
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