Как информирует пресс-служба правительства, данный перечень сформирован постановлением Совета министров Республики Беларусь №869 от 5 декабря 2018 г.





Согласно документу, в указанный перечень вошли 30 организаций.





В частности, это открытые акционерные общества «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Гомельтранснефть Дружба», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Минский завод колесных тягачей», «Минский завод игристых вин», республиканские унитарные производственные предприятия «Гранит», «Белмедпрепараты», республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация», коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр инжиниринговых услуг».









Эти организации не позднее 29 декабря 2018 г должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2018 г сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в госбюджет в соответствии с п.1 указа №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» от 28 декабря 2005 г.







