﻿ Совмин предложил "богатым" предприятиям поделиться прибылью с фондом нацразвития. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин предложил "богатым" предприятиям поделиться прибылью с фондом нацразвития

06.12.2018 14:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2018 года.

Как информирует пресс-служба правительства, данный перечень сформирован постановлением Совета министров Республики Беларусь №869 от 5 декабря 2018 г.

Согласно документу, в указанный перечень вошли 30 организаций. 

В частности, это открытые акционерные общества «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Гомельтранснефть Дружба», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Минский завод колесных тягачей», «Минский завод игристых вин», республиканские унитарные производственные предприятия «Гранит», «Белмедпрепараты», республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация», коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр инжиниринговых услуг».


Эти организации не позднее 29 декабря 2018 г должны перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2018 г сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в госбюджет в соответствии с п.1 указа №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» от 28 декабря 2005 г.



 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил поручить Евразийской экономической комиссии бороться с протекционизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика