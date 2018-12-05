Финский аналитик рассказал, сможет ли Россия защитить Крым

После инцидента в Керченском проливе отношения России и Украины начали стремительно ухудшаться. В некоторых частях страны Киев даже ввел военное положение. В свете этих событий финское издание Yle выяснило, какие российские войска находятся в Крыму и попросило военного эксперта оценить их возможности.

Аналитик Национальной академии обороны Финляндии подполковник Симо Песу (Simo Pesu) выделил несколько ключевых для защиты полуострова видов вооружений. Это подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами. Они могут поражать как морские, так и сухопутные объекты. Зенитные системы С-300 и С-400, прикрывают ряд важных объектов в Крыму. Также для обороны важны истребители, размещенные на полуострове.



Фото: yle.fi

Дальности бомбардировщиков, размещенных на территории России хватает, чтобы наносить удары даже в Сирии, а Крым гораздо ближе. Поэтому продемонстрировать силу при помощи стратегических бомбардировщиков, которые вооружены не только бомбами, но и крылатыми ракетами Россия может мгновенно.

Какие бомбардировщики находятся в самом Крыму и сколько их, эксперт затруднился сказать, потому что российские военные их постоянно перемещают по мере необходимости. Численности сухопутных войск на полуострове, по мнению Песу, хватает, чтобы предотвратить возможные попытки Украины вернуть Крым.

Размещенные на Крымском полуострове ракетные комплексы позволяют в случае необходимости доставать до отдаленных регионов Украины, при этом у Киева остается не так много времени, чтобы обнаружить запущенные ракеты, и ответить на них. Сил, сосредоточенных на острове, достаточно для обороны региона, подводит итог Песу.