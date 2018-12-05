Спецпомощь при обморожениях должна быть оказана в первые 48 часов - медик

Специализированная помощь при обморожениях должна быть оказана в первые 48 часов, сообщил журналистам главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО Алексей Часнойть, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специализированную помощь при обморожениях оказывают исключительно в ожоговых центрах, и эта помощь может быть обеспечена в первые 48 часов. Если человек обращается после этого времени, то вазоактивная терапия, которую мы проводим для восстановления кровообращения в пораженных участках тела, будет уже не эффективна. Такие пациенты должны направляться в отделения гнойной хирургии по месту жительства. Там будут выполняться различного рода операции по удалению нежизнеспособных тканей, вплоть до высоких ампутаций", - пояснил Алексей Часнойть.

Чаще всего обморожению подвергаются выступающие участки тела: стопы, кисти, нос, ушные раковины. "Бытует мнение, что существуют мази или кремы, которые могут помочь от обморожения, но при выходе на улицу получается обратный эффект. Это может только усугубить ситуацию. Нельзя растирать обмороженный участок снегом или спиртом, это может привести к повреждению кожи. После длительного нахождения на холоде ни в коем случае не нужно отогреваться в горячей ванне. Согреваться нужно изнутри: поесть и выпить горячий чай, затем укутаться в теплое одеяло. Руки можно согреть в подмышечных впадинах либо в паховой области", - рассказал специалист.

Алексей Часнойть уточнил, что основные обморожения встречаются в январе-феврале. "Но уже начиная с декабря даже в теплую погоду человек может получить такую травму, когда у него, например, мокрая обувь, на улице сильный ветер. Мы рекомендуем одеваться по погоде. Обувь должна быть не стесняющая стопы, в первую очередь сухая", - добавил он.

Провоцирующими факторами также является курение и алкогольное опьянение. "Такое мнимое тепло проходит в течение 15-20 минут нахождения на улице, а затем наступает резкое охлаждение организма. Если человек потерял сознание, упал, уснул в таком состоянии на открытом воздухе в холодную погоду, то последствия могут быть самыми серьезными. Видя такого человека, нужно оказать ему первую помощь: попытаться отвести в теплое помещение или вызвать скорую медицинскую помощь. Потом такие пациенты могут месяцами лечиться в ожоговых отделениях", - отметил Алексей Часнойть.





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