Прогноз погоды Жлобинской метеостанции с 7 по 9 декабря

Мокрый снег, туман и гололедица ожидаются в выходные дни в Гомельской области. Об этом «Новаму дню» сообщили в жлобинской метеостанции.

В пятницу, 7 декабря, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5 – 10 м/с, днем ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, максимальная днем от минус 5 до 0°С.

В субботу, 8 декабря, ночью местами, утром и днем на большей части мокрый снег, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 5 – 10 м/с. Температура воздуха от -9°С ночью до +2°С днем.

В воскресенье, 9 декабря, ночью на большей части, днем местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4 °С, +1 °С, днем -2 °С, +3 °С.

Уровень воды в реке Днепр за прошедшие сутки повысился на 4 см, и на 6 декабря составил 82 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила Кричко.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

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