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Коммунальщики Слуцка запаслись 3,5 тысячами тонн песчано-соляной смеси. К гололедице готовы

06.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Как только придут заморозки, специалисты инженерно-технической службы коммунального унитарного предприятия «Слуцкое ЖКХ» перейдут на круглосуточное дежурство — чтобы при необходимости максимально быстро устранить последствия непогоды, пишет МЛЫН.BY.

По словам ведущего инженера производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ Галины Серновой, для зимнего содержания дорог и тротуаров необходимо было заготовить по плану 2,6 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Они эту норму перевыполнили. К нынешней зиме уже подготовили около 3,5 тыс. тонн смеси.

— Для содержания улиц подготовлено 25 единиц спецтехники: пескоразбрасыватели, тракторы, погрузчики, самосвалы. Работают 20 дворников — начинают с 6 утра, чтобы к 8 часам, когда люди идут на работу, тротуары были расчищены от снега и посыпаны смесью, — отмечает представитель ЖКХ Слуцка. — Разработан 21 маршрутный график движения техники и последовательность уборки улиц. Мы четко знаем, какие из них в случае снегопада нужно расчистить первыми, чтобы общественный транспорт работал без сбоев.

Марина Валах

 
 
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Как только придут заморозки, специалисты инженерно-технической службы коммунального унитарного предприятия «Слуцкое ЖКХ» перейдут на круглосуточное дежурство...
 
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