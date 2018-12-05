Сыры Слуцкого сыродельного комбината стали победителями премии «Народная марка» и конкурса «Лучшая продукция года»





На днях состоялась церемония награждения Премии потребительского признания Беларуси «Народная Марка», победители которой выбирались путём открытого массового голосования в СМИ.

В число победителей вошли предприятия Минской области: «Свитанак», «Пастораль», «Камако», «Пряный дом», «Бульбаш», «Марк Формель», «Баренцево», «Здравушка», «Молодечномебель». Финалистами стали в том числе наши «Минская Марка» и «Слуцкий сыродельный комбинат». Гран-при услуг получила торговая сеть «Евроопт».

Так, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» стал обладателем третьего места в номинации «производитель твёрдых сыров».

А твёрдые, сычужные, копчёные сыры и сливочное масло филиалов слуцкого комбината стали обладателями дипломом «Продукция года-2018».