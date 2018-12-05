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Встреча безопасности с работниками ООО «Данинвест»

06.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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04 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провёл встречу безопасности с работниками ООО «Данинвест».

Традиционно встреча началась с ознакомления присутствующих с оперативной обстановкой в республике, области, районе. В своем выступлении начальник отдела акцентировал внимание на эксплуатацию печного отопления. Пожары на дачах, в жилых домах и на производстве довольно часто возникают по непосредственной вине граждан. В зимнее время они не всегда следят за правильным устройством и исправностью печей, не соблюдают подчас элементарных правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

При устройстве печей очень важно соблюдать следующее. Во избежание осадки и появления трещин, печь необходимо устанавливать на самостоятельный фундамент. В местах, где сгораемые части зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к отопительным печам, необходимо предусматривать устройство разделок, т.е. утолщений в кирпичной кладке труб и стен не менее 38 см. При проходе трубы через крышу расстояние между ее наружной поверхностью и сгораемыми конструкциями крыши должно быть не менее 13 см.

Максим Валерьевич напомнил присутствующим о соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности в быту, акцентировал внимание на знании и соблюдении правил в случае возникновения пожара. Так же начальник Дзержинского РОЧС порекомендавал установить автономные пожарные извещатели

В завершении встречи все присутствующие работника ООО «Данинвест» смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.


 
 
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04 декабря начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провёл встречу безопасности с работниками ООО...
 
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