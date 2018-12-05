Лукашенко и Путин дискутируют по энерготарифам за закрытыми дверями

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Вопрос о ценах на энергоносители Лукашенко и Путин обсудили на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении на открытии форума Лукашенко назвал пуходящий год неоднозначным для ЕАЭС, имея в виду многие неустраненные проблемы, в том чисе барьеры в торговле. "Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения", - констатировал президент Беларуси.

Коснулся Лукашенко и наиболее острого вопроса в отношениях России и Беларуси – цен на энергоносители, сообщает БЕЛТА . Белорусский президент напомнил, что к 2025 году в союзе должен быть создан единый нефтегазовый рынок. Отсутствие консенсуса по принципам его формирования мешает полноценному развитию ЕАЭС, заявил Лукашенко. "Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений", - подчеркнул он.

В качестве примера Лукашенко привел порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ. Тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до белорусской границы составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб.м на 100 км, в то время как внутрироссийский тариф - порядка одного доллара, пояснил Лукашенко. В результате газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти 130 долларов за 1 тыс. куб.м, а установленная оптовая цена для потребителей в Смоленской области России – 70 долларов. "Простой вопрос: как конкурировать в этой ситуации?" – обратился к Путину Лукашенко.

Президент России не стал пространно комментировать речь Лукашенко, пообещав подискутировать на эту тему без прессы. «Не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ, - сказал российский президент. - У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов и газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Здесь вы правы. Надо, конечно, об этом думать", - сказал он.

Путин отметил, что сегодня для Беларуси цена газа составляет 129 долларов, в будущем году она составит 127 долларов, в то время как для ФРГ – 250 долларов. «И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников", - подчеркнул Путин, согласившись, однако, что стороны должны стремиться к полной унификации. Правда, по мнению Путина, для этого нужны время и иной уровень интеграции между странами. «Это предмет переговоров", - заявил российский лидер.

Реплика о ФРГ не осталась без внимания Лукашенко: "Вы правы, Владимир Владимирович. Но наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, но и конкуренты - это россияне", - констатировал президент.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко и Путин дискутируют по энерготарифам за закрытыми дверями Вопрос о ценах на энергоносители Лукашенко и Путин обсудили на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Белорусский президент признал, что «за год» вопрос не решить, но призвал стороны не останавливаться на пути к этому решению. «Да, мы будем еще разговаривать, и у меня будет к вам просьба только одна: чтобы шли к этому. Если будем идти, так и вопросов не будет», - пояснил Лукашенко.