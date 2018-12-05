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Назарбаев призвал устранить все препятствия во взаимной торговле стран ЕАЭС к 2025 году

06.12.2018 15:36 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку процессам дальнейшего расширения взаимодействия в рамках ЕАЭС, подчеркнув необходимость проведения глубокого анализа экономической целесообразности по каждому новому направлению работы со стороны ЕЭК и правительств стран-участниц, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей ЕАЭС - свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вместе с тем, нам нужно приложить дополнительные усилия для обеспечения полноформатного функционирования ЕАЭС, - сказал Н.Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг в Санкт-Петербурге.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

Глава государства указал на важность завершения работы по документам, направленным на обеспечение четырех "свобод", в том числе и Соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС.

"Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле. Это важное условие полноценного функционирования нашего Объединения. Комиссии и правительствам необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев подчеркнул необходимость реализации "якорных" проектов в ключевых секторах экономики. В этой связи Комиссии и правительствам стран ЕАЭС было рекомендовано определить перечень данных проектов.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку процессам дальнейшего расширения взаимодействия в рамках ЕАЭС, подчеркнув необходимость проведения...
 
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