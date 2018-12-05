Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.