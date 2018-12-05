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Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года
Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.
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Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Как передает...
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