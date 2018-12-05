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Назарбаев предлагает провести следующий саммит ЕАЭС в Астане, приурочив его к 25-летию интеграционной идеи

06.12.2018 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на правах "отца" идеи евразийской интеграции предложил отметить ее 25-летие в 2019 году саммитом в Астане.

Председателем в Евразийском экономическом союзе в следующем году будет Армения, тем не менее, казахстанский лидер на саммите в Петербурге высказался за проведение одной из встреч глав государств ЕАЭС в столице Казахстана.

"В следующем году исполняется пять лет с момента подписания договора (о Евразийском экономическом союзе) и 25 лет идеи, о которой я говорил. Поэтому, если вы это примете, я предлагаю провести следующее очередное заседание в Астане, где мы подписали соглашение о ЕАЭС, в мае будущего года", - сказал Н.Назарбаев, добавив, что саммит "можно было бы приурочить и к 25-летию (интеграционной) идеи".

"Хочу напомнить, что в далеком 1994 году я впервые выступил с идеей создания этого интеграционного проекта в Москве, в стенах МГУ. Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене. Сегодня фактически эта идея стала реальностью", - подчеркнул президент Казахстана.

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на правах "отца" идеи евразийской интеграции предложил отметить ее 25-летие в 2019 году саммитом в Астане. Председателем в...
 
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