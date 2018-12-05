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Главы МИД ОДКБ обсудили вопросы международной повестки дня на встрече в Милане
Министры иностранных дел стран ОДКБ в ходе рабочей встречи в Милане обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудили вопросы взаимодействия, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Киргизии Уланбек Дыйканбаев.
"В четверг в городе Милан, Италия состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ под председательством главы МИД Киргизии Чингиза Айдарбекова, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств государств-членов Организации обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - сказал У.Дыйканбаев.
Он добавил, что в ходе встречи также обсуждены ключевые вопросы взаимодействия государств-членов Организации в рамках ОБСЕ и дальнейшее сотрудничество ОДКБ с данной организацией по направлениям, представляющим взаимный интерес.
8 ноября в Астане по итогам очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ председательство в Организации перешло от Казахстана Киргизии на следующий межсессионный период.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Министры иностранных дел стран ОДКБ в ходе рабочей встречи в Милане обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудили вопросы взаимодействия,...
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