Погода в выходные: сохраняется опасность гололеда

7 декабря (пятница) ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, утром и днем в западных и центральных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу Брестской и Гродненской областей, утром и днем в западных и центральных районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Местами слабый туман. В отдельных районах будет наблюдаться гололед, на дорогах гололедица.Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по Могилевской и Гомельской областям при прояснениях до -10°С; максимальная - днем от -5°С по востоку до +4°С по западу. Атмосферное давление будет падать.

8 декабря погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты от атлантического циклона, смещающегося через южные районы Скандинавии на Балтийское море. Во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, преимущественно по западной половине с дождем). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-9°С, по западу страны -1..+1°С; максимальная будет колебаться от -4°С по востоку до +6°С по западу страны.

9 декабря в Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Балтийским морем. Ночью на большей части территории республики, днем местами ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная в середине дня составит -2..+4°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.