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Лукашенко предложил поручить Евразийской экономической комиссии бороться с протекционизмом

06.12.2018 14:13 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) полномочиями по принятию решений, которые исключат протекционизм государств - участников ЕАЭС, вводящих барьеры.

"Предлагаю предоставить нашей экономической комиссии, Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством - участником ограничений или же продления уже действующих ограничений", - сказал А.Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, это не затронет национальные интересы сторон, но позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.

"Ну, все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем это?" - сказал белорусский президент.

Он напомнил, что в начале 2018 года Россия в качестве председательствующего в союзе предложила провести работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС.

"Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще была обозначена несколько лет назад белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые, и это стало практикой", - сказал А.Лукашенко.

По словам белорусского президента, это недопустимая ситуация, которая нарушает достигнутые лидерами договоренности. "Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения", - сказал А.Лукашенко.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости устранения барьеров, препятствующих успешному развитию Евразийского экономического союза.

"Наш Союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован, в этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений", - заявил С.Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Киргизский лидер считает важным более активную "реализацию четырех свобод на пространстве ЕАЭС: свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

Указывая на необходимость в ходе заседания обсудить "вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках", глава Киргизии отметил, что нужно "анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции".

С.Жээнбеков считает необходимым для стран Союза "в 2019 году провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, усилить кооперацию в агропромышленном секторе с созданием совместных предприятий".

Она также напомнил, что киргизская сторона "неоднократно отмечала о необходимости расширения компетенции Евразийской экономической комиссии".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) полномочиями по принятию решений, которые исключат...
 
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