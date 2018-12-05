Путин предлагает рассмотреть вопрос об упрощении порядка перемещения граждан стран ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС обсудить возможность дальнейшего упрощения правил перемещения граждан стран, входящих в интеграционное объединение.

"Российская сторона предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан", - сказал В.Путин в четверг на встрече лидеров ЕАЭС в узком составе.

Он также предложил "наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры".