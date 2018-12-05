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Путин предлагает рассмотреть вопрос об упрощении порядка перемещения граждан стран ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС обсудить возможность дальнейшего упрощения правил перемещения граждан стран, входящих в интеграционное объединение.
"Российская сторона предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан", - сказал В.Путин в четверг на встрече лидеров ЕАЭС в узком составе.
Он также предложил "наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры".
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Президент РФ Владимир Путин предложил главам государств ЕАЭС обсудить возможность дальнейшего упрощения правил перемещения граждан стран, входящих в...
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