﻿ Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м, Путин заявляет, что рыночная цена должна быть $200. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м, Путин заявляет, что рыночная цена должна быть $200

06.12.2018 14:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ. Белорусский лидер высказался за выравнивание ценовых условий с Россией и даже вспомнил про Великую отечественную войну. Однако оба собеседника согласились в том, что участники ЕАЭС продолжат движение к общему рынку газа, который надо построить к 2025 году.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за 1 тыс. кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это В.Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130. Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

АРГУМЕНТЫ МИНСКА

"Сторонами достигнута договоренность о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли с вами такое решение, и мы обязаны выполнять все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы все подписались. Отсутствие согласия по принципам формирования основного - нефтегазового рынка не позволяет нашему союзу прогрессировать более быстрыми темпами", - сказал А.Лукашенко.

"Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений. Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ. Тариф, применяемый "Газпромом" для белорусской стороны на транспортировку газа из ЯНАО до нашей границы, составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф - порядка $1 - в три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70% - в три раза выше, чем для субъектов РФ, и мне кажется, что и в Казахстане примерно такая же ситуация. С учетом этих обстоятельства в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области - $70. Почти в два раза ниже. Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - сказал белорусский лидер.

АРГУМЕНТЫ МОСКВЫ

В.Путин напомнил собеседнику: "У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Беларуси $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ - $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров, мы к этому процессы готовы. И здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать".

"Я просто обращаю внимание, что уже сегодня наши партнеры (по ЕАЭС - ИФ) уже имеют достаточные преимущества. В Беларуси не должно быть $250. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница", - добавил президент РФ.

"Это неправильные у вас расчеты", - возразил А.Лукашенко. "Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая".

Впрочем, в одном А.Лукашенко согласился с В.Путиным: "Но ключевое слово - чтобы мы шли к этому (единому рынку газа - ИФ), а не остановились. Если будем идти, то и вопросов нет будет".

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль демонстрирует сверхстабильность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика