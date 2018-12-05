|
Крымский мост: опоры пляшут, швы трещат
Фото: Reuters
По данным украинского министерства, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров. Смещение произошло недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше – на острове Тузла.
«Зафиксировано то, что конструкция Керченского моста не является стабильной... Часть опор, скажем, поднимаются, часть опор опускаются. Это говорит о том, что есть динамические изменения», – рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.
Опоры проседают и поднимаются со скоростью от десяти до девяноста миллиметров в год. Это видно на спутниковых фото, опубликованных украинским министерством в Facebook. Такие данные вызвали горячие дискуссии в соцсетях.
«Очередной фейк, сколько было разговоров до начала и во время строительства, сколько «экспертов», «доказательств», что мост невозможно построить, что он рухнет и тому подобное. И ничего из этого не произошло», – написал пользователь Дима Усачев.
«Чтобы за полгода его существования (автомобильной части) можно было получить такие точные данные, у меня возникли сомнения. Когда же порыл Интернет, то понял, что спутниковые радарные данные существуют и можно проводить их мониторинг», – указал в комментариях Николай Лемехов.
Google может
Вычислить миллиметровые смещения в конструкциях мостов, даже дистанционно, вполне возможно, говорят в украинском министерстве.
Схема слежения за подвижностью опор Керченского моста
«Если, грубо говоря, Google может 3D-картинку рисовать с точностью до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью тех или иных конструкций в тех же измерениях?» – подтверждает Куркчи.
Год назад на одной из опор моста специалисты зафиксировали метку с координатами, от нее привязались к неподвижной точке, например, вершине скалы, координаты которой известны и стабильны.
В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. На сколько именно миллиметров, высчитала компьютерная программа.
Мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от одного сантиметра и до девяти – не критично.
«На мостах обязательно предусматривается деформация. Деформации достаточно значительные. Скажем, когда пролетное строение моста – 100 метров, то предполагается, что температурные деформации могут быть до восьми сантиметров. Для этого ставятся деформационные швы, чтобы их тушить», – говорит инженер-мостостроитель.
Но устоит ли Керченский мост, инженер прогнозировать не решается. Говорит: нужно больше данных, за объектом необходимо постоянно наблюдать.
«Другое дело, что все-таки, когда эти деформации будут прогрессировать, когда они будут собираться, могут тогда быть какие-то серьезные проблемы», – считает Коваль.
Точки смещения опор Керченского моста
В том, что может остановиться строительство железнодорожной части моста, убежден российский гидрогеолог Юрий Медовар. Когда опоры проседают синхронно – это нормальное явление, объясняет он, но на Керченском мосту они движутся в противоположных направлениях.
«Вот у нас одна опора, через 30 метров – вторая опора. Так вот, одна опора проседает, вторая поднимается. Это очень опасно для железнодорожного моста, потому что рельсы там должны быть ювелирно ровными. И если у вас произойдет такой вот перекос, рельсы могут «встать раком» – и паровоз сойдет с рельс. Это очень опасно», – комментирует горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.
Неравномерное движение опор усложнит строительство железнодорожного перехода по мосту, считают и в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
«Если эта динамика сохранится, а все предпосылки, что она сохранится, они связаны с неустойчивостью грунтов и с самой сложностью конструкции, то, возможно, мы будем свидетелями того, что будет переноситься и далее пуск железнодорожной части этого моста», – говорит Юсуф Куркчи.
Строили, строили и наконец...
В России официально не комментировали информацию, распространенную украинским министерством. Строители отрапортовали, что завершили строительство всех трехсот семи опор для железнодорожного моста.
«Работа была довольно сложная, проходила в непростых погодных условиях. Но, несмотря на это, с небольшим опережением строители завершили все железнодорожные опоры», – рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Но даже если железнодорожную часть достроят, не факт, что мост сдадут в эксплуатацию, считают эксперты.
«Там проблемы начнутся, как только по железной дороге пойдет поезд – примерно 100 тонн, груженый вагон (состав идет – примерно 60 вагонов, это шесть тысяч тонн), тогда нужно смотреть», – говорит Юрий Медовар.
А пока российская «стройка века» трещит по швам. В апреле, еще до открытия моста, треснула одна из опор, и это фото попало в интернет. А в начале октября в воду упал весь пролет моста – между тузлинской косой и островом Тузла. Тогда все списали на неисправность домкрата.
Керченский мост может скрывать и другие сюрпризы. Ведь его не испытывали подобающим образом и полной нагрузки на мост не давали. Только Путин проехал и двадцать пустых КамАЗов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)