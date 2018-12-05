Крымский мост: опоры пляшут, швы трещат

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Точки смещения опор Керченского моста

Строили, строили и наконец...

По данным украинского министерства, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров. Смещение произошло недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше – на острове Тузла.рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий УкраиныОпоры проседают и поднимаются со скоростью от десяти до девяноста миллиметров в год. Это видно на спутниковых фото, опубликованных украинским министерством в Facebook. Такие данные вызвали горячие дискуссии в соцсетях.– написал пользователь– указал в комментарияхВычислить миллиметровые смещения в конструкциях мостов, даже дистанционно, вполне возможно, говорят в украинском министерстве.Схема слежения за подвижностью опор Керченского моста– подтверждает Куркчи.Год назад на одной из опор моста специалисты зафиксировали метку с координатами, от нее привязались к неподвижной точке, например, вершине скалы, координаты которой известны и стабильны.В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. На сколько именно миллиметров, высчитала компьютерная программа.Мостостроительговорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от одного сантиметра и до девяти – не критично.– говорит инженер-мостостроитель.Но устоит ли Керченский мост, инженер прогнозировать не решается. Говорит: нужно больше данных, за объектом необходимо постоянно наблюдать.– считает Коваль.В том, что может остановиться строительство железнодорожной части моста, убежден российский гидрогеолог. Когда опоры проседают синхронно – это нормальное явление, объясняет он, но на Керченском мосту они движутся в противоположных направлениях.– комментирует горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.Неравномерное движение опор усложнит строительство железнодорожного перехода по мосту, считают и в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины.– говорит Юсуф Куркчи.В России официально не комментировали информацию, распространенную украинским министерством. Строители отрапортовали, что завершили строительство всех трехсот семи опор для железнодорожного моста.рассказал замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж»Но даже если железнодорожную часть достроят, не факт, что мост сдадут в эксплуатацию, считают эксперты.– говорит Юрий Медовар.А пока российская «стройка века» трещит по швам. В апреле, еще до открытия моста, треснула одна из опор, и это фото попало в интернет. А в начале октября в воду упал весь пролет моста – между тузлинской косой и островом Тузла. Тогда все списали на неисправность домкрата.Керченский мост может скрывать и другие сюрпризы. Ведь его не испытывали подобающим образом и полной нагрузки на мост не давали. Только Путин проехал и двадцать пустых КамАЗов.