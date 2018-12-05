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Лукашенко разгромил ЕАЭС
Фото: president.gov.by
Об этом он заявил 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Сегодня мы подводим итоги общей работы в формате союза за этот год и определяем ориентиры взаимодействия на следующий. Что касается завершающегося периода, то он является достаточно неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения", - сказал Александр Лукашенко.
Среди позитивных достижений президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.
"Беларусь рассчитывает, что нормы, закрепленные в этих документах, будут реализованы в полной мере. Каждый из них принимался с заделом на будущее и с расчетом на значительный экономический эффект", - заявил глава государства.
Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти и цифровизации экономик стран ЕАЭС.
Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.
"Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС
Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. "Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности. "Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих", - сказал он.
По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. "Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем их? - спросил президент. - Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе".
Формирование общих рынков
Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.
"Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, - заявил глава государства. - В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались".
Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников.
Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.
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Для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения.
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