Лукашенко разгромил ЕАЭС

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Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС

Формирование общих рынков

Об этом он заявил 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.- сказалСреди позитивных достижений президент отметил вступление в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, наделение Молдовы статусом наблюдателя. Государства - члены союза также подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.- заявил глава государства.Вместе с тем он отметил, что существуют важные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти и цифровизации экономик стран ЕАЭС.Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.- приводит слова Лукашенко его пресс-служба.Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС.обратил внимание глава государства.Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности.- сказал он.По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.спросил президент. -Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.заявил глава государства.Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников.Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.