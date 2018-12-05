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В столичном магазине мужчина украл платежный терминал

06.12.2018 15:16 — Разное | UDF  
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Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY
В столице задержали мужчину, который украл в магазине платежный терминал. Он вывез его оттуда на тачке и пытался найти внутри деньги. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в Советском районе. 41-летний неработающий минчанин пил со знакомыми на улице и увидел, что в магазине стоит платежный терминал, который не закреплен.

Мужчина взял тачку у знакомых, погрузил туда терминал и отвез в парк. Там он его вскрыл в надежде найти деньги, но налички внутри не оказалось. Поэтому он бросил терминал в парке.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража). Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 
 
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