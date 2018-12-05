В столичном магазине мужчина украл платежный терминал



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

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Инцидент произошел в Советском районе. 41-летний неработающий минчанин пил со знакомыми на улице и увидел, что в магазине стоит платежный терминал, который не закреплен.Мужчина взял тачку у знакомых, погрузил туда терминал и отвез в парк. Там он его вскрыл в надежде найти деньги, но налички внутри не оказалось. Поэтому он бросил терминал в парке.Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража). Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.