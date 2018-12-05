"Не могу в это поверить!": Алсу убита страшным решением Пугачевой



Алсу. Фото: www.globallookpress.com

– любит повторять. И всю жизнь зажигает новые звезды. С ее легкой руки сложился образ Н, прославилась как поэтесса, миру явились, которых Примадонна приглашала на свои "Рождественские встречи".Так было и с Алсу.– призналась певицаза кулисами фестиваля "Песня года".Когда последняя народная артистка Советского Союза объявила о решении уйти со сцены, для Алсу это стало ударом. Она была убита страшным решением и не могла в это поверить.– вздохнула молодая артистка.Пугачева, рассказывая молодым о профессии, называет все рутиной и говорит, что можно написать целый трактат под названием "Трудности сцены" – перед выходом, после выхода, на сцене...учит сценическому искусству Примадонна.