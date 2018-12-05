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Лукашенко предстоит серьезный разговор с Путиным

06.12.2018 15:06 — Разное | UDF  
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Фото пресс-службы президента РФ
Удастся ли белорусскому лидеру выдавить из России компенсацию от нефтяного маневра?

Александр Лукашенко принимает 6 декабря участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в Санкт-Петербурге.

"Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов", - проинформировали UDF.BY в пресс-службе белорусского президента.

Ожидается, что декабрьский саммит лидеров Евразийского экономического союза будет крайне непростым. На прошлой неделе в интервью телеканалу "Россия 24", которое журналист Сергей Брилев уже назвал "ураганным", Лукашенко заявил, что намерен обсуждать с президентами ЕАЭС создание равных условий для предприятий на рынке энергоресурсов.

«Если неравные условия, со временем на наших предприятиях можно „поставить крест“. Вы, допустим, по 40 долларов газ получаете, а мы 200−250. Разница огромная. Мы тогда должны и по другим затратам [сокращать издержки], у нас тогда зарплата не получается, как в России. Разные условия. Я с этим еду [на встречу президентов стран ЕАЭС 6 декабря], прежде всего», — заявил глава Беларуси.

По его словам, в ЕАЭС не работает ряд базовых соглашений. "Мы договаривались о свободном движении рабочей силы, капитала, услуг и товаров — без этого не может быть не только ЕАЭС, таможенного союза не может быть. Почему у нас этого нет?" — обозначил Лукашенко тему своего выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета.

"Мы договаривались о равных условиях хозяйствования для предприятий в ЕАЭС. Мы договаривались о единых рынках, в том числе энергоресурсов. Целый комплекс договоров был, поэтому в этот союз и пришли. Мы шли на компромисс, другие страны тоже шли на компромисс. Мы об этом договаривались", — напомнил Лукашенко.

Не секрет, что больше всего белорусскую сторону волнует так называемый российский "нефтяной маневр", от которого белорусская экономика не досчитается миллиардов долларов.

В течение 6 лет Россия снизит экспортную пошлину до нуля, но зато поднимет стоимость нефти на внутреннем рынке до мирового. По замыслу правительства РФ, это сделает нефтяную торговлю более прозрачной и позволит собрать больше денег в российский бюджет. Но для Беларуси, которая также покупает нефть за внутрироссийские цены, налоговый маневр станет огромным ударом.

В Минске уже предупредили своих восточных партнеров, что действия Москвы противоречит соглашениям о создании Евразийского экономического союза.

"Все эти договоренности будут дезавуированы. Если одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе", – заявил в минувшие выходные в интервью телеканалу "Беларусь 1" заместитель министра финансов Андрей Белковец.

По его словам, "глобальные потери" Беларуси от "нефтяного маневра" составят порядка $10 млрд. Из них 3 млрд – это потерянные доходы бюджета и 6 млрд – это потери от ухудшения экономического состояния нефтеперерабатывающих заводов.

От решения этого вопроса во многом зависит уровень благополучия белорусского населения, которое и без того в последние несколько лет значительно ухудшилось.

"Населению нужно готовиться, что зарплаты будут расти гораздо меньшими темпами, чем сейчас. И надо готовиться к повышению цен на моторное топливо. Последствия могут быть очень чувствительными", – предупреждает экономист Борис Желиба.

Между тем, в 2020 году Лукашенко предстоит баллотироваться на свой уже шестой президентский срок. Так что вопрос компенсации за "нефтяной маневр" становится для него вопросом жизни и смерти. Политической.

 
Теги: Минск
 
 
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