Лукашенко уже в Санкт-Петербурге

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Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города в бывшем здании Святейшего Синода.- проинформировалив пресс-службеПовестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе включает вопросы,Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.