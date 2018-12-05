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Лукашенко уже в Санкт-Петербурге
Фото: Sputnik / Asatur Yesayants
Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города в бывшем здании Святейшего Синода.
"Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов", - проинформировали
Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе включает вопросы, "касающиеся основных направлений международной деятельности организации, взаимодействия ЕАЭС с другими странами, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг".
Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.
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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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