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Лукашенко уже в Санкт-Петербурге

06.12.2018 14:24 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Asatur Yesayants
Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит сегодня в Санкт-Петербурге.

Местом проведения саммита выбрана Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, расположенная в историческом центре города в бывшем здании Святейшего Синода.

"Лидеры стран ЕАЭС в узком формате обсудят реализацию цифровой повестки в организации, дальнейшее развитие интеграционных процессов, распределение ввозных таможенных пошлин между государствами, формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов", - проинформировали UDF.BY в пресс-службе Александра Лукашенко.

Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в широком составе включает вопросы, "касающиеся основных направлений международной деятельности организации, взаимодействия ЕАЭС с другими странами, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг".

Кроме того, главы государств должны согласовать бюджет союза на 2019 год и размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в суд ЕАЭС.

 
 
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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
 
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