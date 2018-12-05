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Белорусы остаются чистыми продавцами валюты. Но сдают все меньше
06.12.2018 15:53 — Разное | Ежедневник
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фото: thinktanks.by
В ноябре граждане сдали самую скромную в этом году сумму, однако остались чистым продавцом валюты – продажа превысила покупку.
Тенденция сохраняется 34-й месяц подряд, отмечает
Всего за январь-ноябрь 2018 года белорусы сдали 1,685 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.
Субъекты хозяйствования в январе−ноябре были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 643,9 млн долларов).
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В ноябре граждане сдали самую скромную в этом году сумму, однако остались чистым продавцом валюты – продажа превысила покупку.
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