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Под Лидой нашли останки мужчины, пропавшего 10 лет назад
06.12.2018 16:05 — Разное | Аргументы и факты
Мужчина исчез в 2008 году. Тогда все силы лидской милиции были брошены на его поиски, но безрезультатно, сообщили на официальном сайте
Поисковые мероприятия, по данным правоохранителей, проводились в течение десяти лет. 11 октября 2018 года во время очередного рейда в глубине лесной чащи на расстоянии 10 километров нашли костные останки человека.
Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему мужчине.
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Речь идет о жителе Лиды 1946 года рождения, который заблудился и пропал в лесу возле деревни Мергинцы.
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