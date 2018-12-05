Под Лидой нашли останки мужчины, пропавшего 10 лет назад

Мужчина исчез в 2008 году. Тогда все силы лидской милиции были брошены на его поиски, но безрезультатно, сообщили на официальном сайте uvd.grodno.by .

Поисковые мероприятия, по данным правоохранителей, проводились в течение десяти лет. 11 октября 2018 года во время очередного рейда в глубине лесной чащи на расстоянии 10 километров нашли костные останки человека.

Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему мужчине.

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