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Белорусские биатлонистки принимают участие в индивидуальной гонке. Онлайн
В первой личной гонке нового сезона Кубка мира женщины определяют лучшего в индивидуальной гонке на 15 километров.
Беларусь сегодня представляют Ирина Кривко (№8), Динара Алимбекова (№42), Анна Сола (№53), Дарья Юркевич (№69) и Ирина Кручинкина (№88).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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В первой личной гонке нового сезона Кубка мира женщины определяют лучшего в индивидуальной гонке на 15 километров.
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