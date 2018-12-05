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С начала этого года почти за 200 тысяч заграничных посылок белорусам пришлось заплатить пошлину
По данным Государственного таможенного комитета, количество заграничных посылок, которые получают белорусы, растет. За 10 месяцев текущего года белорусы получили на 1,5 миллиона посылок больше, чем за весь прошлый год.
— В 2017 году в адрес граждан, которые находятся на территории Беларуси, поступило около 11 миллионов международных почтовых отправлений, — рассказали в пресс-службе ГТК. — А за 10 месяцев текущего года их в страну уже поступило около 12,5 миллиона.
Также в ГТК рассказали, что почти за 200 тысяч посылок из общего количества получателям пришлось уплатить таможенные платежи.
— Речь идет об отправлениях, прибывших из иностранных государств, кроме стран-участников Евразийского экономического союза, — уточнили в ГТК.
Таможенные платежи за иностранные посылки насчитывают в том случае, если получатель превышает месячные лимиты по весу или стоимости посылок.
Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная стоимость посылок, полученных за один месяц, ограничена 22 евро и 10 килограммами по весу. За более дорогие посылки нужно доплачивать 30% от суммы превышения, но не меньше 4 евро. К тому же дополнительно необходимо заплатить таможенный сбор, который равен 5 евро, за совершение таможенных операций за каждую посылку. В случае превышения лимита по весу, но не по стоимости, все считается просто: 4 евро за каждый лишний килограмм.
Однако в Беларуси могут пересмотреть лимиты на заграничные посылки. В октябре этого года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган
«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.
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Таможенники рассказали, сколько посылок из-за рубежа пришло в Беларусь с января по октябрь.
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