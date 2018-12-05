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С начала этого года почти за 200 тысяч заграничных посылок белорусам пришлось заплатить пошлину

06.12.2018 16:20 — Разное | Tut.by  
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По данным Государственного таможенного комитета, количество заграничных посылок, которые получают белорусы, растет. За 10 месяцев текущего года белорусы получили на 1,5 миллиона посылок больше, чем за весь прошлый год.


Фото с сайта habinfo.ru

— В 2017 году в адрес граждан, которые находятся на территории Беларуси, поступило около 11 миллионов международных почтовых отправлений, — рассказали в пресс-службе ГТК. — А за 10 месяцев текущего года их в страну уже поступило около 12,5 миллиона.

Также в ГТК рассказали, что почти за 200 тысяч посылок из общего количества получателям пришлось уплатить таможенные платежи.

— Речь идет об отправлениях, прибывших из иностранных государств, кроме стран-участников Евразийского экономического союза, — уточнили в ГТК.

Таможенные платежи за иностранные посылки насчитывают в том случае, если получатель превышает месячные лимиты по весу или стоимости посылок.

Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная стоимость посылок, полученных за один месяц, ограничена 22 евро и 10 килограммами по весу. За более дорогие посылки нужно доплачивать 30% от суммы превышения, но не меньше 4 евро. К тому же дополнительно необходимо заплатить таможенный сбор, который равен 5 евро, за совершение таможенных операций за каждую посылку. В случае превышения лимита по весу, но не по стоимости, все считается просто: 4 евро за каждый лишний килограмм.

Однако в Беларуси могут пересмотреть лимиты на заграничные посылки. В октябре этого года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган сообщал, что порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь может быть увеличен.

«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.

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Таможенники рассказали, сколько посылок из-за рубежа пришло в Беларусь с января по октябрь.
 
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