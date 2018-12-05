Тренер: «Когда я набрала 8 кг, то стала счастливее»

Фитнес-блогер Клэр Гентз из США призналась, что чувствует себя гораздо счастливее, набрав восемь килограммов.

В блоге, за которым следят 145 тысяч подписчиков, американка опубликовала два снимка: первый сделан в 2016 году, когда она весила 53 кг. Второе фото снято в этом году, когда вес блогера увеличился до 61 кг. С такой фигурой, говорит девушка, она чувствует себя увереннее и здоровее.

— Думаю, у всех девушек есть ощущение, что чем меньше цифра на весах, тем лучше фигура, — написала она. — По крайней мере у меня оно было.

Пересмотреть свое отношение Клэр решила, когда муж упрекнул ее в невнимании к здоровью.

— Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что то состояние не было для меня здоровым, да и выглядела я не очень. Просто кто-то сложен так, чтобы быть худым, а кто-то нет. Я честно могу сказать, что чувствую себя намного более счастливой и уверенной в себе, будучи тяжелее на восемь килограммов.

Клэр считает, что ее история может послужить другим напоминанием о том, что сам по себе вес ничего не значит, имеет значение лишь то, как выглядит конкретная фигура.

— Не позволяйте шкале весов диктовать ваш прогресс в тренировках. Страшно подумать, что стало бы со мной, если бы я и дальше думала только о своих килограммах. И я не хочу, чтобы это случилось с вами.