Беларусу вручили французскую премию за защиту прав человека

Беларуский правозащитник Леонид Судаленко получил премию Французской Республики «Свобода − Равенство − Братство» за 2018 год, пишет правозащитный сайт «Гомельская вясна». Кроме него, награду получили ещё четыре правозащитника (или организации) из разных стран мира.

Лауреатов выбирает Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции. Леонида уже поздравили с получением премии и пригласили на церемонию награждения 10 декабря в Париже. Вручит премию лично министр юстиции Николь Беллубе и президент комиссии Кристина Лазергес. Для лауреатов устроят церемонию в Министерстве иностранных дел Франции.

Судаленко также поздравило посольство Франции в Беларуси, а посол Дидье Канесс пригласил на совместный ужин. Гомельское отделение «Правовой инициативы», где Леонид работает уже 20 лет, обрадовалось новости о премии: «Вручение французской премии нашему коллеге Леониду Судаленко − это признание работы по защите прав человека всех беларуских правозащитников. Леонида не сломили ни многочисленные обыски, ни угрозы в его адрес и в адрес его детей, ни провокации с уголовными обвинениями, ни постоянная клевета в его адрес. Он мужественно защищает права других людей и намерен продолжать эту работу».