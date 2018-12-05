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Беларусу вручили французскую премию за защиту прав человека
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Беларуский правозащитник Леонид Судаленко получил премию Французской Республики «Свобода − Равенство − Братство» за 2018 год,
Лауреатов выбирает Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции. Леонида уже поздравили с получением премии и пригласили на церемонию награждения 10 декабря в Париже. Вручит премию лично министр юстиции Николь Беллубе и президент комиссии Кристина Лазергес. Для лауреатов устроят церемонию в Министерстве иностранных дел Франции.
Судаленко также поздравило посольство Франции в Беларуси, а посол Дидье Канесс пригласил на совместный ужин. Гомельское отделение «Правовой инициативы», где Леонид работает уже 20 лет, обрадовалось новости о премии: «Вручение французской премии нашему коллеге Леониду Судаленко − это признание работы по защите прав человека всех беларуских правозащитников. Леонида не сломили ни многочисленные обыски, ни угрозы в его адрес и в адрес его детей, ни провокации с уголовными обвинениями, ни постоянная клевета в его адрес. Он мужественно защищает права других людей и намерен продолжать эту работу».
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Беларуский правозащитник Леонид Судаленко получил премию Французской Республики «Свобода − Равенство − Братство» за 2018 год, пишет правозащитный сайт...
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