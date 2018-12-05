В Лидском районе найдены останки мужчины, пропавшего 10 лет назад





В 2008 году житель Лиды 1946 года рождения заблудился и пропал в лесном массиве вблизи деревни Мергинцы. Тогда все силы лидской милиции были брошены, чтобы найти мужчину. К сожалению, положительного результата не было.

На протяжении 10 лет проводились соответствующие поисковые мероприятия. И вот 11 октября 2018 года во время очередного рейда в глубине лесной чащи на расстоянии десяти километров обнаружены костные останки человека. Генетическая экспертиза показала, что данные останки принадлежат пропавшему в 2008 году мужчине, сообщает УВД Гродненского облисполкома.