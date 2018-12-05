Должники привлечены к отвественности





Очередной рейд ГАИ и ОПИ проведен в Смолевичском районе. Гражданам давался месяц сроку после вынесения постановления, чтобы оплатить штрафы, но требования административного законодательства остались ими проигнорированы.





27 ноября 2018 года сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД совместно с работниками ОПИ района по месту жительства посетили 8 граждан, имеющих задолженность об уплате штрафов за допущенные нарушения Правил дорожного движения. Четверо из нарушителей – пешеходы.

По результатам рейда судебным исполнителем взыскано 450 руб. и описано имущества должников на сумму около 800 руб.

УГАИ УВД Минского облисполкома.