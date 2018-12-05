Актуальность проблемы потребления наркотиков связана с особенностями воздействия наркотического вещества на организм человека и с тяжелыми последствиями их употребления. Организм привыкает к наркотикам легко и быстро. Они включаются в процессы обмена веществ, входят в круг сложнейших биохимических реакций, в первую очередь головного мозга, становятся необходимыми для поддержания жизнедеятельности.

Абстинентный синдром (синдром отмены) протекает у наркоманов очень тяжело, болезненные ощущения становятся невыносимыми, приводя к самоубийствам, риск которых у наркоманов возрастает в 350 раз. Общая летальность при наркомании возрастает в 30 раз, средняя продолжительность жизни профессионального наркомана 5-10 лет. Потребление наркотиков водителями увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий в 5 и более раз. Зависимость же от наркотиков возникает в 475 раз быстрее, чем от алкоголя.

Наркомания – тяжелая болезнь, которая развивается в результате употребления наркотических препаратов и характеризуется пристрастием к наркотическому веществу, непреодолимым желанием его принять и озабоченностью по поводу его приобретения, а также отрицанием проблемы, потерей контроля, предрасположенностью к рецидиву.

Спайс (от англ. «spice» – специя, пряность) – разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические вещества и обыкновенные травы. Миксы для курения зачастую становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым наркотикам.

Данные курительные смеси представляют собой засушенную траву с нанесенным химическим веществом. По своему действию на организм человека они схожи с марихуаной. Однако синтетические вещества в 5-6 раз вреднее натурального тетрагидроканнабинола входящего в состав марихуаны.

От употребления подобных курительных смесей страдает весь организм в целом: легкие, печень, мозг, человеческая психика. Воздействие на психику оказывается, так же как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении спайса появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто любители покурить спайс попадают в психиатрические лечебницы.

Пагубно воздействует курение спайса на мозг. Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В результате кровь просто не может снабжать мозг кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, просто погибают. Именно этот эффект и нравится подросткам – возникает ощущение легкости и беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за несколько часов «счастья» своим мозгом?

В отличие от растительных препаратов, допустим, конопли, действие курительных миксов на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома. Неоднократно зарегистрированы случаи со смертельным исходом.

— В соответствии со статьей 328 УК Республики Беларусь, незаконные, без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, — говорит заместитель начальника Смолевичского РОВД-начальник милиции общественной безопасности Александр Александрович Игнатович. — Те же действия, совершенные с целью сбыта — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации; совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей — лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации. За аналогичное преступление, совершенное организованной группой либо сопряженное с изготовлением или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, – предусмотрена ответсвенность в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Характерные признаки людей, употребляющих наркотические вещества, схожи. Во-первых, это изменение поведения: человек становится инертен и безразличен, у наркомана плохая координация и замедленная реакция. К физиологическим признакам можно отнести расширение или сужение зрачков во время наркотического опьянения, при этом зрачки не реагируют на свет, замедленные речь и реакции;

общая вялость; боли в сердце и желудке и др.

— Не лишним будет напомнить и другие признаки, указывающие на то, что человек употребляет спайс, — рассказывает Александр Игнатович. — Так, как правило, спайс хранят в свертках из денежных купюр, либо пакетиках, в карманах могут находиться высушенные измельченные частицы растительного происхождения, по внешним признакам которые могут напомнить сигаретный табак. Если человек курит сигареты, то одним из признаков, указывающих на возможное употребление им спайсов может являться отсутствие фольги в пачке от сигарет, которая зачастую используется для изготовления курительного приспособления. Помните, что по всем вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, вы можете обратиться в Смолевичский РОВД, в том числе анонимно, позвонив в дежурную часть либо по телефону 102.

Корр. «КС».