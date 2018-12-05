Зажигаем звезды, зажигаем…

Уже далеко не первый год в нашем районе проводится районный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов под названием «Зажги свою звезду», организатором которого выступает Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения при активном участии ГДК . Традиционно он проходит в городском Доме культуры в начале декабря и приурочен ко Дню инвалидов Республики Беларусь. В этом году театрализованный концерт фестиваля «Праздник в радужной стране» собрал участников и из соседних районов.

По традиции, гостей мероприятия встречали волонтеры отряда «Доброе сердце» Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Каждому пришедшему на праздник ребята вручали цветик-семицветик с пожеланиями добра и радости. В танцевальном зале была размещена творческая выставка детей-инвалидов и молодых инвалидов, воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, развернулась фотовыставка, рассказывающая об участии особенных детей в районных и областных мероприятиях.

В качестве почетных гостей на фестиваль были приглашены председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, и.о. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Виктория Анатольевна Колисова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Илона Юрьевна Гриневецкая, председатель районного объединения профсоюзов Беларуси Надежда Владимировна Цыбулько, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения Анастасия Степановна Бутор, председатель Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста Галина Николаевна Графутко.

Начал гала-концерт фестиваля творческий коллектив специалистов и воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов Жодинского территориального центра социального обслуживания населения. Его воспитанники Артем Шипов, Дмитрий Лытня и Кирилл Малов поделились со зрителями своим песенным творчеством. Зал тепло встречал артистов, каждому из которых после выступления сказочные персонажи Кнопа и Степа, в роли которых выступали Анна Бобровская и Владимир Гавриков, вручали разноцветные шары, чтобы в конце мероприятия ребята смогли собрать из них разноцветную радугу.





В фестивале принимали участие и гости, представляющие Червенский район. Талантливые ребята из Червенского территориального центра социального обслуживания населения представили номер «Оладушки», во время которого играли на незамысловатых музыкальных инструментах, а еще воспитанники центра читали стихотворения и исполняли всем знакомые песни, в них вкладывая свой особый смысл, наполненный любовью к жизни и каждому прожитому дню.

Ребята из территориального центра социального обслуживания населения Логойска порадовали зрителей театрально-художественной постановкой «Красная Шапочка на новый лад».

По традиции, самые яркие звезды фестиваля зажгли артисты Смолевиччины: лауреаты первой степени конкурса «Радость моя», республиканского фестиваля современной христианской культуры «Благовест», солистки «Плисской детской музыкальной школы искусств» Злата Макшанцева и Анастасия Ментюк; ансамбль Плисской детской музыкальной школы искусств; воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения с танцем «Купалинка», воспитанницы этого отделения Наталья Марук и Мария Пругло, театрально-художественная студия «Арлекино» ТЦСОН; участники образцового театрального коллектива городского Дома культуры «Смолярики», а также постоянные участники фестиваля – воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с вокально-танцевальной композицией «Мы просто другие»; участники образцовой студии бального современного танца «Шарм».

А все вместе – артисты, выступающие в этот день в городском Доме культуры, показали, как важно, когда на одной сцене с тобой есть надежные товарищи – дети или наставники, которые всегда поддержат и помогут сделать первые шаги на большой сцене.

Ведущие мероприятия Кнопа и Степа проводили со зрителями интерактивные игры, загадывали загадки, веселили детей. А солистка городского Дома культуры Екатерина Сайнук исполнила гимн фестиваля «Зажигаем звезды».

Чтобы радуга скорее засияла, все участники фестиваля поднялись на сцену, где им были вручены статуэтки, дипломы, подарки и торты.

Путешествие в радужную страну стало возможным благодаря спонсорам и партнерам: ООО «Смолевичский хлебзавод», индивидуальным предпринимателям Надежде Анатольевне Шкиленок и Олегу Александровичу Статкевичу, филиалу ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — СПК «Первомайский», Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста, ее председателю Галине Николаевне Графутко и волонтерам отряда «Доброе сердце».

Завершился очередной, на этот раз девятый по счету, фестиваль художественного творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов, но ровно через год на юбилейном районном фестивале мы вновь увидим новые таланты и от всей души порадуемся за их успехи – то, как они зажигают яркие звезды на творческом небосклоне Смолевичского района!

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.