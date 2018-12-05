Профсоюз работников АПК подвел итоги

На этой неделе состоялся V пленум Смолевичского районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса. Собравшиеся подвели итоги деятельности райкома за текущий год.

В работе пленума приняли участие заместитель председателя Минской областной организации профсоюза работников АПК Петр Максимович Окунев, главный специалист Минской областной организации профсоюза работников АПК Татьяна Дмитриевна Чахольская, заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов, председатель Смолевичского райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Николаеввич Лопатко и представители профсоюзных первичек сельхозорганизаций района.

– Анализ работы профсоюзных организаций в текущем году показал, что, несмотря на экономические, финансовые, социальные трудности, большинство профсоюзных комитетов за счет новых форм работы, активизации профсоюзной деятельности смогли стать для трудящихся реальной опорой, защитниками их интересов, – начал доклад «Об итогах работы Смолевичского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса за 2018 год» Вячеслав Лопатко. – В настоящее время районная организация профсоюза работников АПК насчитывает 7026 членов, состоит из 18 первичных профсоюзных организаций.

Как отметил докладчик, в текущем году Смолевичская районная организация работников АПК сохранила активность и дееспособность. Также в отчетном периоде созданы две новые профсоюзные организации – ЧУСП «Бацькоўская Ніва» и ЗАО «Смолевичи-Молоко».





Сегодня одной из основных задач райкома является разъяснение конструктивной роли профсоюза в жизни трудового коллектива и каждого работника в отдельности.

В текущем году деятельность райкома профсоюза, первичных профсоюзных организаций была нацелена на решение задач, стоящих перед аграрным сектором. Особое внимание уделялось созданию безопасных условий труда, совершенствованию системы оплаты труда, обеспечению социальных гарантий, защите законных прав и интересов тружеников АПК.

Важное место в работе райкома профсоюза занимали вопросы развития социального партнерства и выполнения коллективных договоров. На уровне района действует местное соглашение, заключенное между управлением сельского хозяйства и продовольствия Смолевичского райисполкома и райкомом профсоюза работников АПК, в котором определены основные направления по регулированию социально-трудовых отношений, стратегия и тактика социального партнерства. При разработке коллективных договоров профсоюзы ставили задачу наполнить их содержание конкретными положениями и добиться их выполнения в интересах трудящихся.

У профсоюза стало доброй традицией чествовать победителей трудового соревнования прямо на рабочем месте председателем райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, председателем райкома профсоюза с участием руководителей предприятий и председателей профкомов. Труженики отрасли заслуженно получали благодарственные письма, почетные грамоты, ценные подарки.

Деятельность районной профсоюзной организации в 2018 году была направлена не только на решение задач по повышению рентабельности производства, выполнение поставленных перед коллективом задач, а вместе с тем и на улучшение благосостояния людей, защиту их законных прав и интересов. Эту защитную функцию профсоюзы выполняют путем осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, выполнении условий коллективных договоров. В райкоме профсоюза зарегистрировано и рассмотрено в 2018 году 22 обращения членов профсоюза.

Вячеслав Лопатко отметил, что райком профсоюза и первичные организации в тесном сотрудничестве с нанимателями направляли свои усилия на улучшение воспитательной работы с членами профсоюза, постоянно держали в поле своего зрения вопросы выполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь № 1 « О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Райком профсоюза и первичные профсоюзные организации особое внимание уделяли организации полезного досуга членов профсоюза и их семей, утверждению здорового образа жизни, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе.

Особое место в деятельности профсоюза занимает работа с молодежью.

С целью поддержки молодежи именную профсоюзную стипендию обкома профсоюза получает учащийся Смолевичского аграрно-технического профессионального лицея Андрей Горулько.

Вячеслав Лопатко акцентировал внимание, что профсоюзным органам всех уровней необходимо активнее работать с молодежью, вовлечь ее в общественную работу, проводить различные мероприятия.

Затем о работе первичной профсоюзной организации рассказал Сергей Михайлович Линчик, председатель первички ОАО «Смолевичи-Бройлер», которая насчитывает больше четырех тысяч членов. Также опытом поделились председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Озерицкий-Агро» Федор Александрович Мигун и председатель первичной профсоюзной организации ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Марина Викторовна Горбач.

Петр Максимович Окунев отметил, что сфера АПК Смолевиччины занимает лидирующие позиции по многим показателям, есть здесь заслуга и профсоюза, который поддерживает трудящихся.

Заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов подчеркнул, что в профсоюзах района сложились хорошие партнерские отношения с органами власти и нанимателями.

В завершение пленума Вячеслав Николаевич Лопатко поблагодарил за сотрудничество профсоюзный актив, руководство района и всех, кто способствует укреплению профсоюзных органов, делами поддерживает авторитет организации, решительно защищает права и интересы человека труда и оправдывает их доверие. В знак благодарности за труд он вручил почетные грамоты райкома профсоюза работников АПК Наталье Петровне Курсевич (ЗАО «Юнимит») и Лилии Григорьеве Купрейчик (ОАО «Озерицкий-Агро»), также благодарности были вручены Марине Викторовне Горбач (ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»), Инне Викентьевне Пашкевич (УО «Смолевичский лицей»), Елене Константиновне Скакун (ГУ «Райветстанция»), Александре Андреевне Боровской (управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома) и Татьяне Геннадьевне Клезович (ОАО «Смолевичи-Бройлер).

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: награждение лучших представтелй Смолевичского районного комитета профсоюза работников АПК.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.