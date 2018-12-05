Рада Украины приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

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В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.

6 декабря большинством голосов Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины, сообщает УНИАН .

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В пояснительной записке отмечается, что договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет. В соответствии со статьей 40 настоящего договора его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем намерении прекратить его действие.

В записке сказано, что продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинстве статей договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ. Также отмечается, что ряд существенных нарушений договора стал предметом дел в международных судебных инстанциях, рассмотрение которых продолжается.

В записке отмечается, что Украина и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся инструменты привлечения России к ответственности за международно-противоправные деяния.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.