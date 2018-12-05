Минчане стали потреблять больше мяса и фруктов

Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, проведенное Главным статистическим управлением Минска, свидетельствует, что в рационе минчан стало больше мяса и фруктов, а потребление картошки и овощей снизилось, сообщает БЕЛТА .

В информации приводятся данные за 9 месяцев. На питание одним домашним хозяйством было израсходовано в среднем за месяц 454,6 руб., или 38,4% всех потребительских расходов (в том же периоде прошлого года было 40,7%).

На покупку мяса и мясных продуктов приходилось 27,2% расходов на питание, на молоко и молочные продукты - 20,7%, на хлеб и хлебопродукты - 13,2%, фрукты и ягоды - 8,8%, рыбу и рыбопродукты - 5%, сахар и кондитерские изделия - 5,1%, яйца - 1,9%, масло растительное, маргарин и другие жиры - 1,2%, картофель - 1,1%.

«Одним из показателей уровня жизни населения является потребление основных продуктов питания на душу населения, - подчеркнули в статуправлении города. - В январе-сентябре 2018 года один минчанин потреблял в месяц примерно 25 кг молока и молочных продуктов, 7,2 кг овощей и бахчевых, 7 кг фруктов и ягод, 6,8 кг мяса и мясных продуктов, 5,8 кг хлеба и хлебопродуктов, 3,4 кг картофеля, 2,2 кг сахара и кондитерских изделий, 1,2 кг рыбы и рыбопродуктов, 0,8 кг масла растительного, маргарина и других жиров и 19 яиц. Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то заметен рост потребления мяса и мясных продуктов на 3%, фруктов и ягод - на 2,9%, хлеба и хлебопродуктов - на 1,8%. При этом минчане стали меньше есть картофеля - на 8,1%, овощей и бахчевых - на 2,7%, молока и молочных продуктов - на 0,8%».

Потребление остальных продуктов осталось на прежнем уровне. Определенную долю продуктов питания минчане производят сами в личных подсобных хозяйствах, получают в подарок от родственников и знакомых. Но среди всех потребленных продуктов, которые не покупались в торговых объектах и на рынках, наибольший удельный вес занимает картофель, овощи и бахчевые.

В целом, как свидетельствуют данные выборочного обследования, денежные расходы минчан в расчете на домашнее хозяйство составили 1609,1 руб. в месяц, из которых 1 185,6 (73,7%) приходится на потребительские расходы.

