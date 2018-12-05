ГАИ и педагоги области идут к единой цели: «За безопасность детей — вместе!»

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Сегодня, 6 декабря, в Несвиже прошел областной семинар-совещание Главного управления по образованию и УГАИ УВД Минского облисполкома по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Участников мероприятия приветствовали несвижские школьники — отряд ЮИД «Виражи» ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа», все присутствующие в фойе ГУО «Несвижская гимназия» могли познакомиться с работами юных художников (тематика рисунков — «Безопасность дорожного движения»).

Открыли семинар-совещание заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В. Апранич, начальник УГАИ УВД Минского облисполкома Н.М. Короткевич.





































































Дальнейшая работа областного мероприятия была спланирована по площадкам, где несвижские педагоги поделились с участниками семинара-совещания опытом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Несвижском районе. Представление Интернет-сайта управления по образованию, спорту и туризму по безопасности дорожного движения, в также опыта проведения игровых программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный игроленд», тематические акции «Добрые дороги детства» заинтересовали каждого участника. С особым интересом все взрослые восприняли работу площадки «Безопасный детский сад». Здесь опытом поделились самые маленькие участники — воспитанники ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства».

Следующая часть областного семинара-совещания продолжилась в актовом зале, где шел серьезный разговор о состоянии аварийности и причин дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Педагоги других регионов Минщины в свою очередь поделились опытом организации работы с родителями и детьми по профилактике гибели и травмирования детей на дороге, современных формах и методах межведомственного взаимодействия системы образования и ГАИ по изучению Правил дорожного движения в учреждениях образования и т.д.

(Материал о проведении областного семинара-совещания читайте на страницах «НН»).

Инна ВАСИЛЕВИЧ.