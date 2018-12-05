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ГАИ и педагоги области идут к единой цели: «За безопасность детей — вместе!»

06.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Сегодня, 6 декабря, в Несвиже прошел областной семинар-совещание Главного управления по образованию и УГАИ УВД Минского облисполкома по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Участников мероприятия приветствовали несвижские школьники — отряд ЮИД «Виражи» ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа», все присутствующие в фойе ГУО «Несвижская гимназия» могли познакомиться с работами юных художников (тематика рисунков — «Безопасность дорожного движения»).

Открыли семинар-совещание заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков, начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Т.В. Апранич, начальник УГАИ УВД Минского облисполкома Н.М. Короткевич.

  • ГАИ и педагоги области идут к единой цели: «За безопасность детей — вместе!»

Дальнейшая работа областного мероприятия была спланирована по площадкам, где несвижские педагоги поделились с участниками семинара-совещания опытом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Несвижском районе. Представление Интернет-сайта управления по образованию, спорту и туризму по безопасности дорожного движения, в также опыта проведения игровых программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный игроленд», тематические акции «Добрые дороги детства» заинтересовали каждого участника.  С особым интересом все взрослые восприняли работу площадки «Безопасный детский сад». Здесь опытом поделились самые маленькие участники — воспитанники ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства».

Следующая часть областного семинара-совещания продолжилась в актовом зале, где шел серьезный разговор о состоянии аварийности и причин дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Педагоги других регионов Минщины в свою очередь поделились опытом организации работы с родителями и детьми по профилактике гибели и травмирования детей на дороге, современных формах и методах межведомственного взаимодействия системы образования и ГАИ по изучению Правил дорожного движения в учреждениях образования и т.д.

(Материал о проведении областного семинара-совещания читайте на страницах «НН»).

 Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Сегодня, 6 декабря, в Несвиже прошел областной семинар-совещание Главного управления по образованию и УГАИ УВД Минского облисполкома по профилактике детского
 
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