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Неожиданно: каждый третий белорус искренне верит в Бога
Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.
Итоги исследования опубликовали социологи из центра
Чтобы оценить уровень религиозности, аналитики изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.
В общем рейтинге религиозности Беларусь заняла 13-ю позицию. По оценкам социологов, 27% населения можно охарактеризовать как высокорелигиозных граждан.
Карта религиозности (чем темнее цвет, тем выше уровень религиозности страны):
Инфографика: pewresearch.org
В частности, 20% опрошенных в Беларуси заявили: религия очень важна в их жизни. Как минимум раз в месяц 30% граждан посещают службы. Почти каждый четвертый отметил, что абсолютно верит в Бога и молится ежедневно.
В топ-10 самых религиозных стран попали Румыния, Армения, Грузия, Греция, Молдова, Босния, Хорватия, Польша, Португалия, Сербия.
Среди наименее религиозных — Бельгия, Швеция, Чехия, Дания и Эстония.
Украина оказалась на 11-й позиции (31% населения оценивают как очень религиозный), Литва на 16-м месте (21%), а Россия на 20-ом (17%).
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Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.
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