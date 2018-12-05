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Неожиданно: каждый третий белорус искренне верит в Бога

06.12.2018 16:42 — Разное | Партизан  
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Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.

Итоги исследования опубликовали социологи из центра Pew Research.

Чтобы оценить уровень религиозности, аналитики изучили четыре показателя: посещение религиозных служб, частота молитв, вера в Бога и оценка важности религии в жизни.

В общем рейтинге религиозности Беларусь заняла 13-ю позицию. По оценкам социологов, 27% населения можно охарактеризовать как высокорелигиозных граждан.

Карта религиозности (чем темнее цвет, тем выше уровень религиозности страны):


Инфографика: pewresearch.org

В частности, 20% опрошенных в Беларуси заявили: религия очень важна в их жизни. Как минимум раз в месяц 30% граждан посещают службы. Почти каждый четвертый отметил, что абсолютно верит в Бога и молится ежедневно.

В топ-10 самых религиозных стран попали Румыния, Армения, Грузия, Греция, Молдова, Босния, Хорватия, Польша, Португалия, Сербия. 

Среди наименее религиозных — Бельгия, Швеция, Чехия, Дания и Эстония.

Украина оказалась на 11-й позиции (31% населения оценивают как очень религиозный), Литва на 16-м месте (21%), а Россия на 20-ом (17%).


 
 
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Беларусь заняла 13-е место в рейтинге религиозности среди 34 европейских стран. Во время опроса почти каждый третий белорус заявил, что искренне верит в Бога.
 
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