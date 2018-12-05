Независимый экономист согласился с Лукашенко: цена на газ для Беларуси несправедлива









Свабода , как, по его мнению, должна рассчитываться справедливая цена. Экономист Сергей Чалый рассказал радио, как, по его мнению, должна рассчитываться справедливая цена.





На встрече лидеров ЕАЭС Александр Лукашенко напомнил о плане создания к 2025 году единого нефтегазового рынка. И привел пример несправедливых отношений в рамках ЕАЭС - тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России - порядка $1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.





"Если бы мы формировали цену на рыночных принципах, это было бы не 129, а 200 долларов. Вот в чем разница", - ответил на это Владимир Путин.





И подчеркнул, что сегодняшний цена газа для Беларуси 129 долларов, а в ФРГ - 250 долларов.





«У вас неправильные расчеты, мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже это не один раз говорил, кажется, воевали против Германии вместе, а наши люди, которые еще не умерли, имеют такую ​​ситуацию. Они имеют 200 долларов, а мы 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо, поэтому у них и цена такая», - парировал Лукашенко.





Экономист Сергей Чалый сказал, что Лукашенко был прав, а формула подсчета тарифа на транспортировку газа действительно несправедлива.





«Нужно снижать цену, конечно. В формулу подсчета ввели транспортную составляющую, которая почему-то считается в долларах. После девальвации 2014 году эта цена выросла и стала непропорционально большой, так не должно быть. Ее должны считать в рублях. А россияне пересчитывать формулу не стали», - пояснил Сергей Чалый.