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Независимый экономист согласился с Лукашенко: цена на газ для Беларуси несправедлива

06.12.2018 16:25 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече лидеров стран ЕАЭС поспорили о цене на газ для Беларуси.



Экономист Сергей Чалый рассказал радио Свабода, как, по его мнению, должна рассчитываться справедливая цена.

На встрече лидеров ЕАЭС Александр Лукашенко напомнил о плане создания к 2025 году единого нефтегазового рынка. И привел пример несправедливых отношений в рамках ЕАЭС - тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России - порядка $1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

"Если бы мы формировали цену на рыночных принципах, это было бы не 129, а 200 долларов. Вот в чем разница", - ответил на это Владимир Путин.

И подчеркнул, что сегодняшний цена газа для Беларуси 129 долларов, а в ФРГ - 250 долларов.

«У вас неправильные расчеты, мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже это не один раз говорил, кажется, воевали против Германии вместе, а наши люди, которые еще не умерли, имеют такую ​​ситуацию. Они имеют 200 долларов, а мы 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо, поэтому у них и цена такая», - парировал Лукашенко.

Экономист Сергей Чалый сказал, что Лукашенко был прав, а формула подсчета тарифа на транспортировку газа действительно несправедлива.

«Нужно снижать цену, конечно. В формулу подсчета ввели транспортную составляющую, которая почему-то считается в долларах. После девальвации 2014 году эта цена выросла и стала непропорционально большой, так не должно быть. Ее должны считать в рублях. А россияне пересчитывать формулу не стали», - пояснил Сергей Чалый.

 
 
Ссылка на источник 24
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Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече лидеров стран ЕАЭС поспорили о цене на газ для Беларуси.
 
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