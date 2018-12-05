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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км
В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин.
Первое место занял француз Мартен Фуркад. Он пробежал дистанцию за 47 минут 09,2 секунды, не допустив ни одного промаха. На втором месте оказался представитель Германии Йоханнес Кюн, который уступил лидеру 4,2 секунды. Третье место занял австриец Симон Эдер (+19,7 секунды).
Лучший из белорусов Владимир Чепелин занял 43-е место, Антон Смольский оказался 55-м, Роман Елетнов — 63-м, а Максим Воробей занял 66-е место.
Сегодня также пройдет индивидуальная гонка у женщин на 15 км.
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В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин.
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