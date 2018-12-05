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Шок! Многодетный отец во время застолья зарезал своих гостей
Трагедия произошла в одной из деревень Барановичского района в ночь на 6 декабря.
Следователи работают на месте убийства
По данным следствия, супруги пригласили к себе в гости двоих приятелей. Компания веселилась, и в какой-то момент между хозяином дома и гостями возникла ссора.
Мужчина взял нож и зарезал двоих гостей — 40- и 38-летнего жителей района,
От полученных травм мужчины скончались на месте.
Как пишет
32-летний подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.
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Трагедия произошла в одной из деревень Барановичского района в ночь на 6 декабря.
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