Белорусский рубль устоял! Остальные тоже...

Курс доллара снизился лишь на 0,0011 рубля до 2,1339 BYN/USD. С начала декабря курс американской валюты снизился всего на 0,0023 рубля.





Курс евро сдвинулся вниз всего на 0,0013 рубля до 2,4174 BYN/EUR и оказался на минимуме за 9 дней.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0003 рубля до 3,1964 BYN/100 RUB.





Россия





Российский рубль немного подорожал к доллару и евро на Московской бирже. Центробанк России понизил официальные курсы иностранных валют на завтра:





курс доллара опустился на 9 копеек до 66,7377 RUB/USD;

курс евро упал на 10 копеек до 75,6071 RUB/EUR.