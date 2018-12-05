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Белорусский рубль устоял! Остальные тоже...
Значение валютной корзины на торгах валютной биржи в четверг 6 декабря не изменилось из-за ничтожных колебаний курсов основных валют.
Курс доллара снизился лишь на 0,0011 рубля до 2,1339 BYN/USD. С начала декабря курс американской валюты снизился всего на 0,0023 рубля.
Курс евро сдвинулся вниз всего на 0,0013 рубля до 2,4174 BYN/EUR и оказался на минимуме за 9 дней.
Курс российского рубля вырос всего на 0,0003 рубля до 3,1964 BYN/100 RUB.
Россия
Российский рубль немного подорожал к доллару и евро на Московской бирже. Центробанк России понизил официальные курсы иностранных валют на завтра:
курс доллара опустился на 9 копеек до 66,7377 RUB/USD;
курс евро упал на 10 копеек до 75,6071 RUB/EUR.
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Значение валютной корзины на торгах валютной биржи в четверг 6 декабря не изменилось из-за ничтожных колебаний курсов основных валют.
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