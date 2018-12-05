«Давайте я выйду и пойду домой»: в Гродно ГАИ после погони задержала пьяного водителя

В Гродно инспекторы задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 3 декабря. В ГАИ позвонил очевидец и сообщил, что он едет за Toyota, которая виляет по дороге. Неравнодушный гражданин следовал за автомобилем и сообщал инспекторам его местонахождение.

Сотрудники ГАИ обнаружили Toyota на улице Весенней и подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал, резко свернул на улицу Лесную и попытался скрыться, однако после непродолжительной погони был задержан.

Так как у 47-летнего водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, его доставили на медосвидетельствование, которое выявило 2,1 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Теперь ему грозит лишение права управления транспортным средством и крупный штраф.