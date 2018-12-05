Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое

Создание интернет-площадок и совместного рынка нефти – это основные темы, которые сегодня обсудят в Санкт-Петербурге, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти. О сотрудничестве бизнеса Армении и Беларуси – корреспондент телеканала «МИР 24» Луиза Симонян.

Яблочный, виноградный и, конечно, абрикосовый – на пищевом комбинате разливают соки, которые пойдут на экспорт в Беларусь. Продукт натуральный: без добавок и консервантов. Идеальный для детского питания. В сентябре отправили 40 тысяч литров, еще три миллиона планируют вывезти в Беларусь в следующем году.

«Очень трудно найти сырье с низкими нитратами, это должно быть полуорганическое, и в Армении это сырье есть. Наши условия и оборудование соответствуют международным стандартам. Мы можем себе позволить как сырье для детского питания, так и само детское питание», – говорит Ерванд Тарвердян, директор пищевого комбината.

Белорусскую молочную продукцию и колбасу жители Еревана раскупают быстро. По вкусу армянам пришелся и ржаной хлеб, его в республику везут замороженным.

«Раньше мы привозили колбасную продукцию на самолетах. Но цены были высокими. Сейчас везется все рефрижераторами, это на порядок дешевле, спрос увеличился, сейчас у нас небольшие фуры, и практически раз в две недели обновление ассортимента идет по колбасной продукцией, по молочной продукции. Это радует, потому что всегда свеженькое», – рассказывает Жанна Никитчук, сотрудница торгового дома.

С 2010 года в республике работает армяно-белорусский торговый центр. На четырех тысячах квадратных метрах представлено 12 тысяч наименований товаров. От косметики и сувениров до тракторов, шин и бытовой техники.

«Мы внимательно следим за тем, что нового начали производить в Беларуси. Всегда принимаем участие во всех белорусских ЭКСПО и новинки привозим к армянскому покупателю. Главная цель торгового дома – в полной мере представлять дружбу и интересы двух стран», – отмечает Геворг Ованнисян, руководитель компании.

За последний год товарооборот между Арменией и Беларусью вырос на 20%, что составляет 42 миллиона долларов. Этот показатель страны планируют увеличить до 150 миллионов. Для этого разрабатывают совместные проекты в сфере информационных технологий и пищевой промышленности.