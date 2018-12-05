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Евгений Савостьянов переходит в футбольный клуб «Слуцк»
06.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Полузащитник Евгений Савостьянов подписал контракт с СФК «Слуцк».
В прошедшем сезоне игрок защищал цвета гродненского «Немана». В этом году Евгений Савостьянов принял участие в 19 играх, забив гол и отдав две результативные передачи.
На счету Евгения Савостьянова 210 игр, а также 32 встречи за «Гомель».
Игрок имеет опыт игры в молодежной сборной страны. В ней Савостьянов стал бронзовым молодежного чемпионата Европы 2011 года, на его счету 8 игр.
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Полузащитник Евгений Савостьянов подписал контракт с СФК «Слуцк». В прошедшем сезоне игрок защищал цвета гродненского...
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