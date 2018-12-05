Евгений Савостьянов переходит в футбольный клуб «Слуцк»





Полузащитник Евгений Савостьянов подписал контракт с СФК «Слуцк».

В прошедшем сезоне игрок защищал цвета гродненского «Немана». В этом году Евгений Савостьянов принял участие в 19 играх, забив гол и отдав две результативные передачи.

На счету Евгения Савостьянова 210 игр, а также 32 встречи за «Гомель».

Игрок имеет опыт игры в молодежной сборной страны. В ней Савостьянов стал бронзовым молодежного чемпионата Европы 2011 года, на его счету 8 игр.